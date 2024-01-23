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В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

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Фото: t.me/susk36vrn
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Правоохранительные органы задержали предполагаемого убийцу 17-летней девушки из Новомосковска, тело которой ранее обнаружили возле мусорных баков в Воронеже. Эту информацию во вторник, 23 января, подтвердили «Известиям» в Следственном комитете (СК).

До этого сообщалось, что 28-летний молодой человек объявлен в розыск.

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22 января сообщалось, что связанное тело 17-летней девушки, которая является жительницей города Новомосковска Тульской области, нашли рядом с мусорным баком в Воронеже. По информации источника «Известий», оно лежало в сумке-бауле с вещами, было связано веревкой, а на голове и ногах были надеты пакеты. В убийстве заподозрили 28-летнего знакомого девушки из города Мичуринск Тамбовской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Кроме того, собеседник «Известий» поделился, что подозреваемый мужчина разослал видео с трупом несовершеннолетней своим знакомым. Злоумышленник совершил убийство 17 января, а кадры разослал двумя днями позднее, 19-го числа. После получения видео один из знакомых убийцы обратился в полицию, рассказал источник.

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