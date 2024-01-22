Уголовное дело возбудили после обнаружения связанного тела девушки в Воронеже

Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела 17-летней девушки около мусорных баков в Воронеже. Об этом сообщает в понедельник, 22 января, пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Воронежской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), по факту обнаружения <…> возле мусорных баков на территории Ленинского района города Воронежа тела 17-летней девушки с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Как отмечается, к настоящему моменту сотрудники регионального СК провели осмотр места происшествия. По предметам, изъятым в ходе следственных действий, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей, уточнили в ведомстве. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Связанное тело девушки-подростка нашли в Воронеже ранее в понедельник. По данным источника «Известий», тело лежало у мусорного бака в сумке-бауле с вещами, оно было связано веревкой, а на голове и ногах были надеты пакеты. В убийстве заподозрили знакомого девушки — 28-летнего жителя города Мичуринск Тамбовской области, которого теперь разыскивают.

Уточнялось, что убитая является жительницей города Новомосковск Тульской области. Тело было направлено на экспертизу.