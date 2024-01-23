Почти 13,5 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Омской области
За минувшую неделю в Омской области зарегистрировано почти 13,5 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). У большинства пациентов диагностировали грипп.
По данным ИА «Омскрегион», на вирусы негриппозной этиологии приходится 14% случаев болезни. У 4,7% пациентов выявили метапневмовирусы, у 3,5% пациентов — сезонные коронавирусы. У 2,3% граждан болезнь вызвана вирусами парагриппа.
У 86% пациентов диагностировали грипп А. В Роспотребнадзоре отмечают, что прививки от гриппа сделали больше половины жителей региона.
В Иркутской области с начала эпидемического сезона зарегистрировали 461 случай гриппа. Недельная заболеваемость остается ниже эпидемического порога на 6,5%.