Больше 460 человек заболели гриппом в Иркутской области
С начала эпидемического сезона в Иркутской области зарегистрирован 461 случай гриппа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
За минувшую неделю к врачам с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) обратились почти 20,5 тыс. человек В их числе — больше 12 тыс. детей. Показатель заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 6,5%.
Медики напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности. Жителям региона рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения и дезинфицировать рабочие поверхности. При первых признаках болезни следует обращаться к врачам.
На прошлой неделе в Ульяновской области три школы закрыли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Кроме того, были приостановлены занятия в отдельных классах 14 школ.