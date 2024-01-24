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В России разработали пластырь для безболезненного введения вакцин

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В России разработали пластырь для безболезненного введения вакцин. Такую технологию введения препаратов подготовил Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА.

«Пирамиды с микроиглами высотой не более 0,6 мм проходят через роговой слой кожи, при этом не затрагивая нервные окончания. Такой способ доставки вакцины совершенно безболезненный и эффективный, и психологически гораздо проще воспринимается пациентами, особенно детьми. В перспективе пластыри с массивом микроигл заменят привычные уколы. Микроиглы при проникновении растворяются в зависимости от состава за несколько минут или часов. Они подходят для введения широкого спектра вакцин, а для некоторых позволяют использовать меньшую дозировку антигенов, чем при традиционном инъекционном способе», — рассказали «Известиям» в пресс-службе института.

Как отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, совершенствование технологий в сфере фармакологии — это одна из актуальных задач современной науки, и молодые ученые работают над проектами, которые смогут изменить к лучшему жизнь миллионов россиян.

«Уверен, что в ближайшее время эти разработки станут неотъемлемой частью отечественной фармпромышленности», — добавил он.

Еще один проект института связан с изготовлением пероральных пленок.

«Небольшие пластины с лекарственным препаратом помещаются в полость рта и начинают быстро действовать за счет растворения и всасывания. При этом они не травмируют слизистую желудка и не влияют на поджелудочную железу. Этот способ доставки лекарств подходит целому спектру препаратов. Пленка не требует запивания водой. Кроме того, для некоторых лекарств именно такая форма выпуска демонстрирует более высокую биодоступность, чем в традиционных таблетках, которые растворяются в желудке или кишечнике», — сообщили в пресс-службе вуза.

Там подчеркнули, что следующим этапом исследований станет масштабирование разработки для промышленного производства.

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