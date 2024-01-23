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Режим повышенной готовности ввели в Кургане после эвакуации двух домов

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Фото: TASS/URA.RU/Игорь Меркулов
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Режим повышенной готовности ввели в Кургане после эвакуации двух многоэтажных домов. Жильцы квартир сообщили, что в комнатах качались люстры.

По словам и.о. главы города Анастасии Аргышевой, опасности для людей в настоящее время нет. Проводится обследование домов, сообщает ИА «Ура.ру». Решение о введении режима повышенной готовности принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Всего из двух домов ночью 24 января эвакуировали 246 человек. Предполагается, что жильцы ощутили последствия землетрясения, которое произошло на границе Казахстана и Китая. Большинство граждан отправились к родственникам или в иное имеющееся жилье. Для 28 человек организовали проживание в гостинице «Курган» с бесплатным горячим питанием.

Землетрясение магнитудой 7 зарегистрировали на границе Китая и Киргизии в 18:09 (21:09 мск) 22 января. Эпицентр находился в 126 км к юго-востоку от Кызыл-Суу. Повторные толчки были зафиксированы в ночь на 23 января. Землетрясение ощутили жители Алма-Аты. Горожане покидали квартиры, не успевая собрать необходимые вещи. Трое жителей Алма-Аты выпрыгнули из окон во время землетрясения и получили травмы. Всего пострадали восемь человек.

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