Украинский музыкант Юрий Бардаш получил российское гражданство

Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш получил гражданство России. Об этом он сообщил 23 января в своем Telegram-канале.

К посту Бардаш прикрепил снимок, на котором он запечатлен с паспортом РФ в руках на фоне российского флага и фотографии президента России Владимира Путина. Снимок подписан знаменитой фразой «Я достаю из широких штанин».

Юрию Бардашу 40 лет, он известен как певец, хореограф и продюсер украинских музыкальных проектов Quest Pistols, Quest Pistols Show, «Грибы», «Нервы» и других. После начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса Бардаш поддержал Россию.

Ранее, 11 января, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео вручения российского паспорта профессиональному американскому боксеру Кевину Джонсону. На церемонию спортсмен пришел в футболке с изображением Путина.