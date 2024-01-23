Врач перечислила способствующие ожирению факторы

Повышенная тревожность, доступность и разнообразие калорийной пищи, а также низкая осведомленность в вопросах питания — основные тенденции, способствующие росту уровня ожирения среди населения. Об этом в разговоре с «Известиями» 23 января заявила врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, врач-терапевт Екатерина Килипко.

Она отметила, что для поддержания нормального веса важен не столько уровень физической активности, сколько рациональное питание. И есть три основных фактора, которые ведут к росту ожирения среди населения.

«Во-первых, это повышенная тревожность. Не все люди могут справляться со своими эмоциями и стрессом без еды. Согласно научным данным, около 60% людей отмечают повышение аппетита на фоне стресса. То есть большинство людей при переживаниях начинают больше есть», — рассказала Килипко.

Вторым фактором врач назвала разнообразие и доступность продуктов глубокой промышленной переработки — фастфуд, полуфабрикаты, сладости и т.д. Эти продукты отличает высокая калорийность и низкая пищевая ценность. Соответственно, употребление их в пищу способствует ожирению.

«И, конечно, хотелось бы отметить низкую осведомленность населения в вопросах рационального питания. Казалось бы, парадоксально, что информации много, информация разнообразная, но зачастую противоречивая. Люди теряются в ней. Что-то услышали из одного источника, что-то из другого. Но вот полноценного представления о том, каким действительно должно быть здоровое питание, у многих людей сегодня нет», — добавила специалист.

В связи с этим, по ее мнению, в первую очередь необходимо повышать образованность населения в вопросах рационального питания.

Накануне в РБК были опубликованы данные Росстата о заболеваемости россиян ожирением. Отмечается рост числа новых случаев ожирения более чем на 10% за год. Так, в 2020 году врачи поставили 372 тыс. таких диагнозов, в 2021 году — 383 тыс., а в 2022 году было выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения.

Как объяснила в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Баланова, рост числа новых случаев ожирения в РФ во многом связан с проводимой в РФ информационно-коммуникационной кампанией, увеличением информированности населения и, как следствие, возрастающей обращаемостью в лечебно-профилактические учреждения с этой проблемой.