Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи
Политика
Лавров заявил о росте комплексов безнаказанности и превосходства США
Мир
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Мир
Аргентинские депутаты потребовали обосновать отказ от вступления в БРИКС
Спорт
Боксер Джонсон назвал себя русским на 100%
Авто
Средняя цена на подержанные авто в РФ выросла на 30%
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене фотографу Скворцову
Армия
Источник сообщил о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для ЗРК
Экономика
Владельцем главного юрлица «Яндекса» в РФ стала российская МКАО
Мир
После землетрясения в Алма-Ате медпомощь потребовалась 44 гражданам
Мир
В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время
Мир
Байден после слов Жан-Пьер о его остром уме перепутал своих министров
Происшествия
В Кузбассе ребенок попал в больницу после того, как его зажало дверьми автобуса
Общество
Подростка из Челябинской области осудили на пять лет за попытку теракта
Авто
Россияне потратили на покупку новых авто в декабре рекордную сумму

Открыта регистрация представителей СМИ на Форум будущих технологий

0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на мероприятия Форума будущих технологий, она продлится по 2 февраля 2024 года. Заявку на участие могут подать российские, иностранные СМИ и представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации мероприятия, размещенными на официальном сайте форума в разделе «СМИ».

13–14 февраля в Москве состоится второй Форум будущих технологий — ключевое мероприятие для представления передовых научных решений и технологий. Организатором форума выступает фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российской академии наук (РАН) и Российского квантового центра (РКЦ). Соорганизаторы — Газпромбанк и госкорпорация «Росатом», генеральный партнер — Сбербанк, партнер — фонд «Сколково».

Второй Форум будущих технологий призван стать катализатором развития новых наукоемких областей. Участники мероприятия обсудят генетические технологии как часть медицины будущего, развитие нейротехнологий в здравоохранении, регенеративную медицину как способ восстановления утраченного здоровья, а также биотехнологии в персонализированном здравоохранении, в том числе технологии активного долголетия и превентивную медицину.

В форуме примут участие представители органов государственной власти, профильных ведомств, государственных корпораций и компаний, осуществляющих деятельность на рынке биомедицинских и нейротехнологий, специалисты технологических и инновационных компаний, исследовательских институтов, представители научного сообщества.

В рамках выставочной экспозиции будут представлены инновационные разработки и решения в области генетических и биотехнологий, нейротехнологий, программы с использованием возможностей искусственного интеллекта, а также проекты в области регенеративной медицины и биологической безопасности.

«Разработка и внедрение инновационных решений в здравоохранении во многом определяют благополучие граждан. Сегодня большое внимание уделяется профилактике и раннему выявлению заболеваний, развиваются технологии активного долголетия, используются возможности искусственного интеллекта. На форуме представят уникальные отечественные разработки, которые будут внедрены в рутинную практику уже в ближайшем будущем. Наша страна готова лидировать в создании медицины будущего», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета Антон Кобяков.

В 2023 году форум открыл серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению прорывных направлений технологического развития страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024