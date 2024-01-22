Два студента пострадали при падении стенда в филиале МАИ в Химках
В городе Химки Московской области двое молодых людей пострадали в результате падения стенда: конструкция повредила им головы. Об этом 22 января сообщает источник «Известий».
«Стенд упал на головы двум 18-летним студентам, они получили травмы головы», ― заявил собеседник.
Уточняется, что пострадавшие ― студенты филиала Московского авиационного института. У молодых людей диагностированы черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга.
Ранее, 19 января, сообщалось, что не менее четырех человек пострадали при наезде автомобиля на остановку с людьми в Москве. Один из пострадавших при наезде авто получил травму головы. Кроме того, травмы зафиксированы у двух женщин. Им оказывают помощь врачи.