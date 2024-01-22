Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке в Лебедяни Липецкой области
В городе Лебедянь в Липецкой области в результате пожара в пятиэтажном доме погиб мужчина. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Пожар случился в ночь на 20 января на улице Трудовой. В одной из квартир пятиэтажного дома огонь уничтожил вещи и деревянный пол. В результате погиб 55-летний местный житель.
В ходе возгорания из дома были эвакуированы четыре человека, уточняет GOROD48. Обстоятельства случившегося и причина пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на территории Рязанской области на прошлой неделе зарегистрировано 14 пожаров, в четырех из них погибли люди. Все смертельные случаи произошли в один день — 15 января.