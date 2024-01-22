Четыре человека погибли при пожарах в домах в Рязанской области за неделю
На территории Рязанской области на прошлой неделе зарегистрировано 14 пожаров, в четырех из них погибли люди. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
По данным ведомства, с 15 по 21 января в регионе случилось 13 техногенных пожаров, в еще одном случае горел мусор. Повреждено 13 строений и одна единица техники.
Все четыре смертельных пожара произошли 15 января. Так, около четырех утра в селе Пальное Ялтуново Шацкого района загорелся одноэтажный деревянный дом, в результате которого погиб мужчина 1976 года рождения. В дневное время, примерно в 14:00, поступил сигнал о пожаре в доме в селе Дубровичи под Рязанью. Погиб мужчина 1953 года рождения. Через несколько часов в результате пожара в четырехквартирном доме в поселке Тума Клепиковского района погиб мужчина 1958 года рождения, пишет 62INFO.ru.
Последний смертельный пожар на прошлой неделе случился уже около полуночи того же дня, информация поступила спасателям в 23:02. В селе Константиново Рыбновского района загорелся одноэтажный деревянный жилой дом, строение было полностью уничтожено огнем. В результате погиб мужчина 1959 года рождения.