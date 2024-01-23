Правительство попросили уточнить правила проката мототехники

Национальный автомобильный союз (НАС) направил на имя вице-премьера РФ Виктории Абрамченко письмо с просьбой разработать законодательную базу для реализации новых правил управления снегоходами, квадроциклами и другой самоходной мототехникой. Копия письма есть в распоряжении «Известий».

В конце прошлого года в законы вступили поправки, которые позволяют управлять взятым прокатным снегоходом или квадроциклом людям, не имеющим специальных водительских удостоверений тракториста-машиниста. Теперь для этого достаточно прав категорий B (легковые автомобили), С (грузовики) и D (автобусы). Введение новых правил создало в законодательстве пробел, требующий оперативной доработки нормативной базы, считают в НАС.

В частности, поправки предусматривают «временную передачу гражданину самоходной машины в управление, при условии проведения лицом, ее предоставившим, инструктажа по управлению такой самоходной машиной и обеспечению ее безопасной эксплуатации». В НАС отмечают, что порядок подобного инструктажа нигде не прописан и не определен действующими нормативными актами. Также в действующем законодательстве отсутствуют требования к маршрутам, по которым разрешено ездить на прокатной технике, и требований, обязывающих прокатчиков самоходной техники предоставлять клиентам защитный шлем на время поездки.

Национальный автомобильный союз попросил вице-премьера поручить Минсельхозу РФ (курирует эксплуатацию самоходной техники) среди прочего разработать методику инструктажа арендаторов снегоходов и мотовездеходов, а также подготовить поправки, обязывающие прокатчика подобной техники предоставлять арендатору защитный шлем без дополнительной платы.

«Как показывает практика, нередко за рулем снегохода или квадроцикла оказываются люди в нетрезвом виде. Зачастую пользователи такой техники не отдают себе отчет в том, что по степени опасности снегоход или квадроцикл несут в себе не меньшую опасность, чем автомобиль. Многие относятся к ним, как к некому аттракциону. Поэтому появление в кратчайшие сроки четких и понятных правил аренды мотовездеходов жизненно необходимо», — заявил «Известиям» вице-президент НАС Антон Шапарин.

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Люби и катайся: прокатным снегоходам подготовят базу