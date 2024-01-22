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Врач рассказала о разрушительном воздействии ожирения на ЖКТ

Врач Садыгова: ожирение увеличивает риск развития рака желудка
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Фото: TASS/dpa/Lino Mirgeler
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Ожирение оказывает негативное влияние на весь организм, но особенно сильно оно сказывается на желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Об этом «Известиям» 22 января рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог группы компаний BestDoctor Шафаг Садыгова.

«Сегодня мы действительно наблюдаем пандемию ожирения. Причем страдают этой болезнью не только взрослые, но и дети. Что самое страшное — то, как ожирение влияет на желудочно-кишечный тракт. Так, риск развития аденокарциномы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у людей с ожирением выше. По статистике, в 90% случаев неалкогольная жировая болезнь печени развивается у людей с ожирением. Известно также, что ожирение увеличивает риск развития рака желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатоцеллюлярной карциномы», — рассказала Садыгова.

Она отметила, что Американская ассоциация гастроэнтерологов в обзорной статье от мая 2021 года дает, по ее мнению, важное определение понятия ожирения и дальнейшей тактики ведения таких пациентов.

«Ожирение — это хроническое, рецидивирующее, многофакторное и нейроповеденческое заболевание, ведущее к неблагоприятным метаболическим, биомеханическим и психосоциальным последствиям для здоровья. Соответственно, работа с ожирением должна быть комплексная и двусторонняя, основана на тесной связи врача и пациента. И только в таком тандеме возможен успех и какой-либо результат», — поделилась специалист.

По ее словам, помимо оценки лабораторных показателей, диагностических исследований, важно оценить готовность пациентов изменить свое поведение в отношении здоровья.

«Часто приходят пациенты, которые ждут волшебной таблетки, совершенно не осознавая последствий от резкого и быстрого снижения веса, который мог набраться не за один месяц, иногда и год. При этом существуют нормы снижения веса, которые нужно соблюдать, чтобы похудение прошло без последствий и не повлекло за собой еще большие нарушения», — резюмировала врач.

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Ранее в этот день в РБК были опубликованы данные Росстата о заболеваемости россиян ожирением. Отмечается рост числа новых случаев ожирения более чем на 10% за год. Так, в 2020 году врачи поставили 372 тыс. таких диагнозов, в 2021 году — 383 тыс., а в 2022 году было выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения.

Как объяснила в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Баланова, рост числа новых случаев ожирения в РФ во многом связан с проводимой в РФ информационно-коммуникационной кампанией, увеличением информированности населения и, как следствие, возрастающей обращаемостью в лечебно-профилактические учреждения с этой проблемой.

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