«Гол в финале Олимпиады — пока главный момент в карьере»

Конец 2023 года, казалось, получался у Кирилла Капризова на славу. 24 декабря его признали лучшим игроком недели в НХЛ, а после победного гола в овертайме матча с «Бостоном» он с семью шайбами стал рекордсменом «Миннесоты» по голам в овертаймах — столько не было ни у кого. Однако 30 декабря в Виннипеге Кирилл получил травму и пропустил семь матчей. Без него «Миннесота», выдавшая классную победную серию после смены Дина Эвасона на Джона Хайнса во главе команды, резко сдулась и проиграла шесть матчей из семи.

«Харрикейнз» начали приходить в себя после возвращения лидера. В последних четырех матчах у «Миннесоты» три победы. Капризов в этих играх набрал семь очков (пять голов + передачи), в том числе оформил хет-трик в гостевом матче с «Каролиной» (3:2). Этот суперматч олимпийский чемпион Пхенчхана выдал уже после нашей беседы, тем не менее настроение у одного из лучших хоккеистов мира было вполне позитивным.

«Нужно перестать психовать, когда не забиваешь»

— Поздравляю с первыми голами в 2024 году (сделал дубль в победном матче с «Флоридой»)!

— Спасибо, да! Упустил чуть-чуть этот момент. (Смеется.)

— Этот дубль стал для вас большим облегчением? Ведь вы пропустили семь матчей из-за травмы и после нее только набираете оптимальные кондиции.

— Конечно, это облегчение. Когда забиваешь, помогаешь команде. И самому проще потом играть, и команде — побеждать. Начинаешь чувствовать игру, меньше психуешь — и всё намного легче идет. Спасибо Мэтту Болди и Матсу Зуккарелло за такие передачи в большинстве! Оно у нас в матче с «Флоридой» сработало гораздо лучше, чем за день до этого в Тампе (проиграли 3:7 команде Кучерова и Василевского).

— Хорошо сейчас себя чувствуете после повреждения? Семь игр без хоккея — немало, и болельщики уже волновались, насколько всё серьезно.

— Чувствую себя вроде нормально. Первую игру было тяжеловато, вторую — чуть получше. Причем до травмы я ощущал себя отлично, у меня как раз неплохо пошла игра.

— Да, доказательство чему — 24 декабря вас даже признали лучшим игроком недели в НХЛ.

— Да, а потом чик — и травма. Всё сбилось чутка, пропустил две недели. Сейчас надо опять набрать форму и постараться сыграть вторую половину сезона лучше, чем первую, которая получилась у меня чуть провальной.

— Как вы себе это объясняете?

— Может, сказалась травма, которую я получил еще в прошлом сезоне и перед плей-офф пропустил месяц с лишним. Но сейчас чувствую себя нормально. Где-то психовал, когда забить не получалось, а нужно наслаждаться хоккеем. Понятно, не всегда получается забивать, но нужно уметь справляться с такими ситуациями. Ты можешь 20 матчей сыграть — 25 голов забить, а потом в 15 играх четыре гола. Надо научиться играть стабильнее, меньше нервничать, просто стараться играть в свой лучший хоккей и не заниматься этими подсчетами.

— Вы избаловали болельщиков, два сезона подряд забив 40 и больше голов. Могут они надеяться на то, что сейчас рванете в результативности во второй половине и достигнете тех показателей?

— Да, я о том и говорю, что мне бы сейчас во второй половине прибавить серьезно! Мало получается забивать. Мне кажется, надо больше моментов создавать, бросать. Где-то стараюсь делать много передач, а надо быть более нацеленным на ворота. Тогда и голы придут, потому что без бросков не бывает голов.

— Без вас «Миннесота» проиграла шесть матчей из семи, идет на 13-м месте в Западной конференции, отстает на семь очков от зоны плей-офф. Не теряется ли у вас на фоне таких результатов мотивация, никогда ли не возникает желания перейти в клуб сильнее?

— Да нет! Когда проигрываешь, меня, наоборот, это больше злит. Хочется выйти и выиграть каждый батл, борьбу возле бортов, обыграть один в один, забить гол… Командный результат прежде всего!

«Благодарен каждому тренеру, с которым работал и работаю»

— Как и в какой компании встретили Новый год? И как оцениваете для себя предыдущий, 2023-й?

— Провел праздник со своей девушкой. У нас 31-го была игра (дома с «Виннипегом». — «Известия»), в которой я из-за травмы не участвовал. Посмотрел ее на арене, поехали домой, спокойно посидели. 1-го сходил в баню. В общем, провел эти дни очень размеренно. 2-го у команды уже была игра, у меня — тренировка. Что же касается 2023-го… Мы вылетели из плей-офф в первом раунде. И начало нового сезона не очень получилось. Так что год в плане хоккея можно оценить так себе.

— Но после смены главного тренера начался подъем. Нельзя сказать, что приход Джона Хайнса вместо Дина Эвасона стал для вас переломным моментом?

— Я работал с Дином с того момента, когда только пришел в «Миннесоту». Больше трех сезонов! И благодарен ему за это важное для меня время, первые годы в НХЛ. Для каждой команды тяжело, когда тренер уходит. Меняется тактика, новый тренер что-то старое убирает, свое добавляет — и нужно время, чтобы к новым требованиям привыкнуть.

Я благодарен каждому тренеру, с которым работал и работаю. Первому тренеру (Андрею Лучанскому, которому Капризов подарил автомобиль, когда попал в состав олимпийской сборной России в Пхенчхане. — «Известия»), двум тренерам, с которыми работал в КХЛ в Новокузнецке, потом в Уфе, в ЦСКА. От каждого что-то почерпнул, каждый по-своему хорош, каждый помог в моем прогрессе. Так и в НХЛ. С Джоном мы сразу же выдали мощную победную серию, а потом нас подкосили травмы. За несколько игр вылетело девять или десять ключевых игроков основного состава. Надеюсь, вторую половину сезона мы проведем лучше и, дай бог, попадем в плей-офф.

— Хайнс тренировал Никиту Гусева в первые несколько месяцев его выступлений за «Нью-Джерси» и не особо ему доверял. Не советовались с партнером по золотой тройке Пхенчхана по поводу этого тренера?

— А, да? Я даже не знал, что Гусь у него был. Поэтому и не советовался.

— Общаетесь с Гусевым?

— Давно не общался. Но, когда видимся, конечно, говорим с удовольствием. Слежу за его успехами в КХЛ — просто красавец! Вроде сначала не первым шел, но в последних играх по три-четыре очка набирает, рекорды бьет. Молодчик.

— У вас тоже недавно случился рекорд — вы с семью голами стали рекордсменом «Миннесоты» всех времен по голам в дополнительное время. И в первом матче в карьере в НХЛ на вашем счету был гол в овертайме и, конечно, в Пхенчхане, и вот теперь это достижение. Как объяснить этот феномен?

— Голы в овертаймах-то? Мне нравится играть три на три. Больше пространства, и ты этим пользуешься. Тем более когда начинаешь с шайбой играть, сразу преимущество у тебя — обороняться в таком формате намного тяжелее, чем атаковать. Не так сильно устаешь. В овертайме одна ошибка — и сразу может быть гол. Может, поэтому и получается в них забивать.

— Ваш гол в овертайме Олимпиады — главный пока момент в карьере?

— Наверное, да. Потому что выиграли золото.

— Скучаете по турнирам сборных? Мечтаете ли снова сыграть на Олимпиаде, только уже в сильнейших составах, и дебютировать на Кубке мира?

— Конечно да!

«Харт Трофи» отдал бы Кучерову»

— Сейчас вас третий раз подряд пригласили на Матч звезд, и такого «натурального хет-трика» не случалось еще ни с одним игроком «Миннесоты». Из-за недавней травмы не думали от него отказаться?

— Нет, даже мысли такой не возникало. Этого делать нельзя — наказывают и штрафом, и пропущенными играми. У меня будет три-четыре дня на отдых до поездки на Матч звезд.

— Готовите к нему какие-то фишки, как в позапрошлом году, когда вы пародировали Александра Овечкина в его свитере при буллите?

— Нет, насчет фишек не думал. Но я и тогда заранее ничего не знал. Только за день возникла эта идея, мне сказали: «Может быть», — а минут за 10–15 до начала подтвердили: «Ок, делай».

— Как вам это в голову пришло?

— Мы с Кузей думали, чем удивить. Он предложил: «Саня не приехал, давай ты такую штуку сделаешь, будет прикольно». Я и сделал.

— В целом вы к Матчам звезд относитесь не как Артемий Панарин, в свое время назвавший их шнягой?

— Спокойно отношусь. Мне кажется, здесь на Матчах звезд повыше скорости, все стараются нормально забивать и быстро играть в пас. В КХЛ на них, насколько помню, игра была чуть медленнее, шаляй-валяй. Но в целом везде все стремятся аккуратнее сыграть, никто не хочет, чтобы ему нанесли травму, попали шайбой или клюшкой в лицо. Не биться же туда приезжают.

— Кому бы вы отдали «Харт Трофи», если бы его надо было вручать прямо сейчас?

— Кучерову. Куч — красавец! Вчера играли против них, он здорово играет, и вообще большинство у них очень сильное. Никита им руководит. Его передачи, мышление хоккейное очень сильные.

— На днях разговаривали с Ильей Любушкиным, и он вспомнил историю, как обалдел, когда вы сели к нему в машину, а болельщики «Миннесоты» стали бросаться на лобовое стекло!

— Да, было такое в Буффало, ха-ха! Потом поехали с ним посидеть в ресторан — так два пацана рванули за нами. Ждали, пока мы поужинаем, а потом подошли за автографами.

— Не утомляет такое внимание, иногда переходящее в назойливость? Не хочется большего спокойствия?

— Понятно, что хочется, но я тоже понимаю людей. Особенно молодых ребят — хоккеистов. Сам такой был. Когда пацаны подбегают — вообще без проблем с ними побазарить, дать пятюню. Бывают, конечно, и назойливые люди, которые видят, что человек с кем-то общается — зачем в такой момент лезть? Но чаще совершенно нормальные, и только приятно, что они так к тебе относятся. С радостью с ними разговариваю.