Новый мост через реку Зеленую построят в Астраханской области

Новый пешеходный мост построят в Харабалинском районе Астраханской области. Он соединит берега реки Зеленой.

По словам главы муниципалитета Алексея Штонды, все комплектующие были доставлены осенью 2023 года. Конструкция моста собрана и подготовлена к монтажу. Об этом пишет «Астрахань 24».

На текущий момент ведется укрепление труб и подходов к будущему мосту. Штонда подчеркнул, что приоритет властей — безопасность граждан, которые будут пользоваться переправой. Ожидается, что мост в Харабали установят весной.

Ранее сообщалось, что в Калужской области в 2024 году реконструируют два моста и путепровод. Они находятся в Боровском, Ферзиковском и Сухиничском районах.