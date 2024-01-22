Два моста и путепровод реконструируют в Калужской области в 2024 году

В 2024 году в Калужской области стартует реконструкция двух мостов и путепровода. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на министерство транспорта региона.

В Боровском районе работы запланированы на мосту через реку Протва по дороге «Малоярославец — Боровск — Обнинск». Протяженность переправы превышает 100 м. В Ферзиковском районе приведут в порядок мост через реку Мышега по дороге Ферзиково — Сугоново. Протяженность моста составляет чуть больше 77 м.

В Сухиничском районе начнется ремонт путепровода через железную дорогу «Москва-Киев» на автомобильной дороге «Подъезд к г. Сухиничи». Протяженность путепровода превышает 50 м.

Кроме того, в Калуге продолжатся работы на мосту через реку Росвянка на автомобильной дороге Вязьма — Калуга. В деревне Таурово продолжится реконструкция моста через реку Суходрев.

В Ставропольском крае в 2024 году планируют отремонтировать три моста на дорогах местного значения. Некоторые сооружения находятся в эксплуатации больше 50-60 лет.