ЕС расширил санкции против связанных с Сирией физических и юридических лиц
Совет ЕС одобрил дополнительные ограничения против связанных с Сирией физических и юридических лиц, добавив в список шесть человек и пять компаний. Заявление об этом 22 января появилось на официальном сайте органа.
«Совет сегодня одобрил дополнительные ограничительные меры в отношении шести физических и пяти юридических лиц ввиду серьезности текущей ситуации в Сирии», — говорится в тексте.
Новые санкционные меры коснулись экономического советника президента Сирии Башара Асада, трех поддерживающих сирийские власти бизнесменов и еще двух человек, которые связаны с семьей Асада. Также в список вошли компании Al-Dj Group, Cham Wings, Freebird, Iloma Investment Private JSC и Al-Aqila.
Активы указанных физических и юридических лиц заморозят, также на территории Евросоюза будет запрещено оказывать им экономическую поддержку. Среди прочего на физлиц распространяется запрет на поездки в страны ЕС.
Ранее, 24 апреля, главы МИД Евросоюза расширили санкции на 25 человек и восемь организаций в Сирии. Сирийское внешнеполитическое ведомство осудило данные меры, расценив их как политику санкционного давления на страну.
В конце февраля Совет ЕС объявил о временном смягчении санкций против Сирии, чтобы упростить доставку туда гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения. Позже примеру объединения последовала Швейцария.