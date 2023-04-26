МИД Сирии обвинил ЕС в препятствии укреплению стабильности в стране

Министерство иностранных дел Сирии 25 апреля осудило политику санкционного давления на страну со стороны Евросоюза (ЕС). Соответствующее заявление приводит агентство SANA.

Главы МИД Евросоюза 24 апреля расширили на 25 человек перечень физических лиц, в отношении которых применяются персональные санкции. ЕС ввел также рестрикции против ряда частных охранных фирм, действующих в Сирии. Таким образом под антисирийскими санкциями ЕС оказались теперь 322 человека и 81 организация.

«Агрессивный курс ЕС по отношению к Дамаску основан на лжи и дезинформации, а односторонние рестрикции Брюсселя преследуют цель воспрепятствовать укреплению стабильности в стране после провала террористического заговора», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Западу не удастся помешать усилиям сирийского правительства по преодолению последствий конфликта. Несмотря на оказываемое давление, Сирия будет действовать в соответствии со своими национальными принципами, отвечающими интересам народа страны.

Также МИД Сирии опроверг утверждения европейских политиков о том, что санкции ЕС не препятствуют предоставлению гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате землетрясения, и поставкам в страну продуктов питания и медицинского оборудования. Как подчеркнули в ведомстве, усиление санкционного давления угрожает жизни сирийцев и негативно отражается на их повседневном существовании.

Между тем 25 апреля, МЧС России доставило в Сирию, пострадавшую от землетрясения, примерно 460 т гуманитарной помощи.

10 марта сообщалось, что Швейцария по примеру ЕС на полгода ослабит санкции против Сирии, чтобы облегчить доставку в регион гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения. На фоне катаклизма министерство финансов США также на полгода вывело из-под санкций против Сирии любые действия для оказания помощи стране после землетрясения.

Всемирный банк 3 марта оценил ущерб Сирии от землетрясений более чем в $5 млрд.

9 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что санкции не должны мешать оказанию гуманитарной помощи людям, пострадавшим от землетрясения в Сирии. Накануне координатор ООН в стране Мустафа бен аль-Малих также сообщил, что санкции, введенные против Сирии, вредят гуманитарной деятельности в стране после землетрясения.

6 февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке страны возле сирийской границы. Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тыс. человек, пострадало более 107 тыс. человек. В Сирии погибло более 5,8 тыс. человек.

После этого в регионе повторялись новые толчки, но с меньшей магнитудой.

Президент Сирии Башар Асад назвал ситуацию в республике после землетрясения катастрофической. Он заверил, что будет сделано всё для восстановления районов и помощи людям. Власти страны также выразили благодарность государствам, оказавшим помощь Сирии, в том числе России.