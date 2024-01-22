К грамоте подход: в РФ появится госсервис проверки норм русского языка

Новая информационная система «Национальный словарный фонд» (НСФ) появится в России. Это будет общедоступный цифровой ресурс, содержащий не только нормы современного русского языка, но и информацию о том, как они менялись на протяжении последних трех веков. Соответствующее предложение Минобрнауки одобрил кабмин. Авторы инициативы указывают, что в России нет подобного сервиса, а он необходим для решения и образовательных, и научных задач. Новая информационная система поможет повысить общий уровень грамотности, поспособствует защите и сохранению государственного языка, полагают эксперты.

Словарный запас России

В России создадут государственную информационную систему «Национальный словарный фонд». В ней будут размещены все нормы русского литературного языка, а также информация о том, как они менялись за последние три века. Законопроект, разработанный Минобрнауки, предполагает ввести новую статью об этом ресурсе в закон о государственном языке страны. Эту инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».

Ресурс создается по поручению президента России, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России, член правкомиссии Владимир Груздев. Он пояснил, что НСФ станет общедоступным и верифицированным источником информации о нормах современного русского языка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— По сути, это будет комплексная подборка, состоящий из словарей разных типов, — рассказал Владимир Груздев. — Там будут интегрированы данные словарей русского языка за последние три века. В результате сервис позволит решать как научные и образовательные задачи, так и чисто практические: пользователи смогут проверить свое знание русского языка и уровень владения его нормами.

НСФ позволит получать информацию о написании слов, их произношении и ударении, а также покажет возможные варианты с учетом исторической динамики. Там же будут содержаться значения слов, данные об их трансформации, наличии синонимов, антонимов, омонимов и паронимов, фразеологизмах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Аналогов НСФ сейчас не существует, — указывают авторы законопроекта. — А лексикографическая деятельность, ориентированная на выпуск печатных изданий словарей, не дает возможности составить представление об актуальном состоянии языка, отстает от культурно-языковых потребностей общества. Тексты словарей XVIII–XIX веков труднодоступны для читателей».

Реализацию проекта поддержали в Минпросвещения, Минкультуры, Минэке, Минфине, Рособрнадзоре и РАН.

Для чего нужен НСФ

Создание национальной системы поможет повысить уровень общей грамотности населения, а также защитить, сохранить, распространить и развить государственный язык, будет способствовать его популяризации за рубежом, отметил Владимир Груздев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Создание национального словарного фонда назрело уже давно , считает замдиректора института языкознания РАН Игорь Исаев.

— Существует несколько источников для получения объективной информации по национальным языкам, в данном случае — о русском. Что значит национальный русский язык? Это вся совокупность его вариантов, на котором говорит нация, страна. Например, русские диалекты помимо литературного языка, городское просторечье и так далее. Конечно, хорошо всё это собрать вместе, — отметил эксперт.

Цифровизация сейчас востребована во всех областях нашей жизни, подчеркнула заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Раньше пользовались бумажными словарями и источниками. Сейчас появились онлайн-сервисы, но к ним, например к той же «Википедии», высказывается много претензий, — рассказала она «Известиям». — Поэтому инициатива сделать фундаментальный сервис со всей необходимой информацией, которая поможет глубже понять русский язык, его историю, этимологию слов — правильная.

Эксперт подчеркнула, что качество сервиса будет зависеть от команды разработчиков. Кроме того, по ее мнению, в дальнейшем следует расширить функционал сервиса, чтобы и другие народы, проживающие на территории России, могли ознакомиться с особенностями своего языка. Такой шаг помог бы в укреплении толерантности, подчеркнула профессор ВШЭ.

— Знать язык, изучать его — это безусловно важно, так как он является основой культуры, идентичности, — отметила эксперт. — Кроме того, родной язык — приоритет государственной политики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Национальный словарный фонд должен стать большой объединенной базой данных, позволяющей пользоваться различными словарными источниками , рассказал «Известиям» доктор филологических наук Анатолий Баранов.

— Не могу сказать насколько он будет популярен, но, безусловно, этот проект необходим, — отметил он.

Игорь Исаев отметил, что сейчас существует много сервисов, например «Грамота.ру». Это один из первых источников, куда обращаются люди с вопросом, как пишется то или иное слово или куда поставить ударение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Второй источник — это Национальный корпус русского языка, созданный институтом русского языка РАН имени Виноградова совместно с «Яндексом», — отметил эксперт. — Здесь человек может найти информацию о том, в каком году появилось слово, как часто оно употребляется. Если посмотреть сейчас, то нас ждет сюрприз: многие слова, которые мы считаем фиминитивами, существует с XVII века.