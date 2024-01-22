Чернышенко сообщил о росте турпотока по РФ в новогодние праздники на 19%

Турпоток по России в новогодние праздники, по предварительным данным, показал рост в 19% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом 22 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«По предварительным данным, рост числа поездок по отношению к прошлогодним новогодним каникулам составил более полумиллиона человек, это порядка 19%», — сказал он.

По словам Чернышенко, транспортная отрасль за этот период обслужила 5,7 млн пассажиров. При этом он подчеркнул, что, несмотря на высокий спрос на поездки, существенного роста цен на услуги удалось избежать. Он также добавил, что средняя загрузка гостиниц была более 80%, однако туристическая отрасль была готова к пиковым нагрузкам.

Так, среди регионов лидерами по числу туристов остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, что в сумме дает более 35% от всех турпоездок по стране. Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Мурманская область также имеют хорошие показатели по темпам роста. Помимо этого, Чернышенко добавил, что в Крым в новогодние праздники посетило более 80 тыс. гостей, а сама республика остается одним из самых посещаемых мест в стране.

Он указал и на рост посещаемости горнолыжных курортов. Так, в Краснодарском крае она выросла на 75% по сравнению с прошлым годом. На 25% увеличилась популярность и горнолыжного курорта в Мурманской области.

Ранее, в декабре 2023 года, министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что спрос на внутренний туризм в России продолжает расти. Он также сообщил о мерах помощи этой отрасли. Например, в 2023 году туроператоров освободили от уплаты НДС, ввели льготное кредитование на строительство парков развлечений и горнолыжной инфраструктуры.