Три человека погибли при пожарах за неделю в Магаданской области
За минувшую неделю в Магаданской области зарегистрировано 15 пожаров. Три человека погибли, еще один человек госпитализирован.
17 января в Магадане частный дом загорелся на улице Пролетарской. Огнем повреждены помещения кухни, жилой комнаты, веранда, кровля и межэтажные перекрытия. Общая площадь горения составила 120 кв. м. При тушении обнаружены тела двух погибших. Один человек доставлен в Магаданскую областную больницу. Об этом пишет ИА MagadanMedia.
21 января возгорание произошло в многоквартирном пятиэтажном доме в поселке Омсукчан. Загорелась комната в однокомнатной квартире. Огонь повредил матрас и диван, по всей площади закопчены стены. В результате пожара погибла женщина.
Вечером 21 января пожар произошел в многоквартирном доме в Туле. В квартире сгорели постельные принадлежности, закопчены стены. Во время тушения обнаружено тело 64-летнего мужчины. По факту пожара проводится проверка.