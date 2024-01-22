Пенсионер погиб во время пожара в многоквартирном доме в Туле
Пожилой мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Туле. Специалисты устанавливают причины горения.
Информация о возгорании поступила вечером 21 января. Пожарным удалось ликвидировать горение в течение примерно 20 минут. В квартире сгорели постельные принадлежности, закопчены кухня и коридор. Об этом сообщает ТСН24.
Во время тушения обнаружено тело 64-летнего мужчины. По факту происшествия проводится проверка.
В Амурской области частный деревянный дом загорелся в селе Богословка. В помещениях обнаружили мальчика без признаков жизни. Звеном газодымозащитной службы сотрудникам скорой помощи передана девочка, но врачам не удалось спасти жизнь ребенка. Установлено, что на момент пожара автономный дымовой пожарный извещатель был отключен.