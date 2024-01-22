Площадь пожара на рынке в Самаре увеличилась до 1 тыс. кв. м
Площадь возгорания на Кировском рынке в Самаре увеличилась до 1 тыс. кв. м. Об этом 22 января сообщили «Известиям» в МЧС России.
Отмечается, что для тушения пожара привлечены 80 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 63 человека и 16 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечен пожарный поезд со станции Кинель.
Погибших и пострадавших нет.
Пожар разгорелся на Кировском рынке в Самаре утром в понедельник, 22 января. Торговые павильоны расположены по адресу: ул. Железной Дивизии, 2В. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.