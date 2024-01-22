Жителя Алтайского края задержали за попытку совершить теракт на объекте МО РФ
Жителя Алтайского края задержали при попытке совершить теракт на объекте Минобороны России в Барнауле. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Также опубликовано видео задержания подозреваемого и обыска в его жилище. В доме были обнаружены стеклянные бутылки, завернутые в полиэтилен.
Как было установлено, в ноябре 2023 года мужчина по интернету связался с представителем террористической военизированной организации, запрещенной в РФ. Во время общения он объявил о готовности совершать теракты на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.
«В дальнейшем по указанию «куратора» запрещенного объединения изготовил арсенал зажигательной смеси — коктейли Молотова, с помощью которых должен был поджечь один из объектов Министерства обороны РФ», — уточняется в сообщении.
Мужчину задержали при попытке совершить теракт. В отношении него возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»). Ему уже предъявили обвинение, он признал вину.
Ранее, 19 января, в Хабаровске задержали агента украинской разведки за планирования убийств российских военных и передачу Киеву данных об используемых ВС РФ радиочастотах. Местный житель осуществлял сбор и передачу данных по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.