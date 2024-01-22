Полярник рассказал о переходе изучения Артики на принципиально новый уровень
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- Полярник рассказал о переходе изучения Артики на принципиально новый уровень
Для изучения Арктики будут применяться автоматизированные системы. Об этом «Известиям» рассказал руководитель группы полярной океанологии лаборатории гидрологических процессов, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, почетный полярник России Сергей Писарев.
По словам ученого, описанное выше явление — это мировой тренд. Поэтому России, чтобы сохранить лидерские позиции в исследовании полярного региона, необходимо ускорить разработку современного передового научного оборудования для этих целей.
«Россия стратегически заинтересована в изучении Арктики. Например, мы развиваем Севморпуть. Он проходит через мелкие моря вдоль нашего северного побережья. Однако основные льды формируются в Центральной Арктике — глубоководном районе Северного Ледовитого океана вокруг полюса. И этот могучий регион одним «дыханием» может отправить в любое из этих морей огромные массы льда. В итоге за считаные дни судоходство будет полностью перекрыто», — объяснил свою позицию полярник.
В качестве одной из перспективных российских разработок, которые помогут в исследовании Арктики, ученый привел в пример подводные планеры. Это беспилотные и бездвигательные системы. Они «планируют», используя силу течений.
«Такие аппараты оснащены электрическими аккумуляторами и электроникой, благодаря которым происходит перемещение груза внутри корпуса и изменение угла наклона крыльев, расположенных снаружи. Эти манипуляции помогают планерам самостоятельно погружаться на большую глубину, собирать данные, всплывать и передавать добытую информацию на спутники. Причем там, где ледовая обстановка не позволяет подняться, планеры могут использовать ретрансляторы, расположенные на поверхности», — описал принцип действия разработки ученый.
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