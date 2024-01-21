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Умер актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит

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Фото: t.me/hait_house_for_smart
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Ушел из жизни известный украинский актер из программы «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщил шоумен Олег Филимонов в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит <...> Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор», — написал Филимонов.

Евгений Хаит родился в семье известного писателя-сатирика и легендарного игрока КВН Валерия Хаита. Также Евгений является родным братом актера и одного из основателей театра «Квартет И» Ростислава Хаита.

Кроме того, Евгений Хаит также известен как сценарист программы «Голые и смешные» и один из создателей передачи «Камера смеха».

Ранее в этот же день сообщалось, что в возрасте 58 лет скончался советский и российский артист театра и кино, актер Театра на Таганке Виталий Вашедский. Как уточнили в театре, артист ушел из жизни 20 января. Пресс-служба принесла соболезнования родным и близким Вашедского.

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