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Умер актер из фильма «ДМБ» Виталий Вашедский

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Фото: tagankateatr.ru
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Советский и российский артист театра и кино, актер Театра на Таганке Виталий Вашедский скончался в возрасте 58 лет. Об этом 21 января сообщает пресс-служба театра.

Как уточнили в театре, артист ушел из жизни 20 января. Пресс-служба принесла соболезнования родным и близким Вашедского. О дате и месте прощания объявят дополнительно.

Вашедский снялся более чем в 90 фильмах, среди которых «Вирус», «Фантом», «Сделано в СССР», «Савва Морозов», «В тумане», «ДМБ», «След» и другие. С 2000 года артист служил в Театре на Таганке, принимая участие во многих спектаклях.

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