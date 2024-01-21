Умер актер из фильма «ДМБ» Виталий Вашедский
Советский и российский артист театра и кино, актер Театра на Таганке Виталий Вашедский скончался в возрасте 58 лет. Об этом 21 января сообщает пресс-служба театра.
Как уточнили в театре, артист ушел из жизни 20 января. Пресс-служба принесла соболезнования родным и близким Вашедского. О дате и месте прощания объявят дополнительно.
Вашедский снялся более чем в 90 фильмах, среди которых «Вирус», «Фантом», «Сделано в СССР», «Савва Морозов», «В тумане», «ДМБ», «След» и другие. С 2000 года артист служил в Театре на Таганке, принимая участие во многих спектаклях.