Малинкович потребует лишить Слуцкого мандата в ГД из-за идеи захоронить Ленина

Партия «Коммунисты России» направит в Госдуму требование лишить депутатского мандата лидера ЛДПР Леонида Слуцкого за предложение похоронить Владимира Ленина. Об этом 21 января заявил «РИА Новости» председатель ЦК партии Сергей Малинкович.

«Партия направит в Государственную думу РФ на имя господина [спикера Вячеслава] Володина требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина. Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период СВО. Это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента», — сказал он.

Малинкович добавил, что вопрос о месте упокоения Ленина давно решен.

Соответствующее предложение Слуцкий выдвинул ранее в этот день в своем Telegram-канале в связи со столетием со дня смерти советского лидера. Ленина следует похоронить рядом с его матерью, исполнив таким образом волю революционера, считает глава фракции ЛДПР. При этом Слуцкий отметил, что в стране достаточно других мест для туристов, помимо Мавзолея на Красной площади в Москве, тогда как упокоение усопшего является важным обрядом и проявлением памяти и уважения.

Подобные предложения озвучиваются российскими политиками не впервые. В частности, в 2020 году бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил кремировать тело Ленина и захоронить его прах на могиле отца или матери советского лидера.

В 2019 году начать работу над законопроектом о церемонии захоронения тела Ленина предлагал депутат Госдумы Виталий Милонов.