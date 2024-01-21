Потерпевший крушение в Афганистане самолет вез из Таиланда заболевшую россиянку

Самолет Falcon 10, потерпевший крушение в Афганистане, предварительно, перевозил из Таиланда в РФ заболевшую россиянку. Об этом 21 января сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, первоначальным местом вылета воздушного судна был аэропорт Утапао в Таиланде. В пресс-службе Росавиации эту информацию подтвердили. В Индии же самолет садился на дозаправку.

По данным источник «Известий», на борту, выполнявшем рейс санавиации, находилась россиянка Анна Е., которую сопровождал супруг Анатолий. Они вместе с сыном отдыхали в Таиланде, но в середине декабря Анна заболела. Сопроводить ее на борту разрешили одному человеку. С ней полетел ее муж.

Об авиакатастрофе стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что пассажирский самолет Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства Pajhwok News, судно отклонилось от первоначального курса и упало в высокие горы в районе Топхана Зебакского района.

В Росавиации сообщили, что Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских самолетов РФ. Судно произведено французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу.

На борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения частного самолета в Афганистане стала техническая неисправность. По предварительным данным, в самолете отказали оба двигателя. Экипаж самолета Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Позднее экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого.

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