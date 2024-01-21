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Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Донецке возросло до 12

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Число погибших мирных граждан при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) 21 января рынка в Донецке возросло до 12. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Еще одна точка прилета — на рынок. Напротив магазина также прилет 155 мм снаряда, также погибшие. На данный момент посчитали, к сожалению, уже 12 погибших мирных жителей от двух украинских снарядов. Информация продолжает поступать, но раненых явно в разы больше, большинство из них, к сожалению, в тяжелом состоянии забраны каретами скорой помощи в близлежащие больницы в Донецке», — сказал Быковский.

Позднее мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале подтвердил, что в результате атаки ВСУ погибли 12 человек в Кировском районе.

При этом, по данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские боевики с 9:00 выпустили минимум 19 снарядов в сторону Донецка.

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Ранее в этот день сообщалось о восьми погибших в городе при ударах ВСУ. На кадрах, которые опубликовали «Известия», видно, что тела погибших мирных жителей лежат на земле неподалеку от торговых павильонов.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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