Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ
Общество
Хозяин Твикса сообщил, что наличие кота при посадке не проверяли
Мир
WP оправдала начало операции США против хуситов идеологическими причинами
Армия
Российские саперы обезвредили опасные предметы в Артемовске
Мир
МИД РФ сообщил о положении удерживаемых в Мозамбике российских моряков
Мир
Спикер конгресса призвал Байдена объяснить суть развязки конфликта на Украине
Спорт
Россиянка Тимофеева вылетела с Australian Open
Мир
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Армия
ВС РФ отразили пять контратак штурмовиков ВСУ на купянском направлении
Мир
В Киеве назвали желаемым итогом конфликта отказ РФ от ядерного оружия
Мир
Британия намерена вложить $514 млн в модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА
Мир
Индийский пассажирский самолет разбился в горах Афганистана
Мир
В МИД РФ назвали учения НАТО Steadfast Defender возвращением к холодной войне
Мир
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине после избрания президентом
Мир
В Киеве обвинили Варшаву в нарушении соглашения о прекращении блокады

В Киеве обвинили Варшаву в нарушении соглашения о прекращении блокады

В Киеве заявили, что Польша принимает на 50-60% меньше грузовиков, чем нужно
0
Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польская сторона после разблокировки контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе принимает со стороны Украины на 50-60% меньше грузовиков, чем было задекларировано в меморандуме. Об этом в воскресенье, 21 января, в эфире телеканала «Рада» заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

По его словам, если ситуация не изменится, Киев обратится в компетентные органы.

«Эти пункты принимали 50-60% от пропускной способности. Надеемся, что польские пограничники просто не вошли в ритм еще. Но если ситуация не изменится, будем информировать компетентные органы», — сказал Балин.

Как отмечает «Газета.Ru», представитель украинских перевозчиков уточнил, что КПП «Рава-Русская» за сутки принял лишь 150 грузовиков, что составляет только половину от пропускной способности, черех КПП «Краковец» смогло проехать около 200 машин при допустимых 500, а через «Дорохуск» — 500 при оговоренных 680.

Европа отправляет Киев в бан: к блокаде перевозчиков Польшей и Словакией подключилась Венгрия
Всё больше стран требуют отменить льготы для Украины и отказаться от идеи ее вступления в ЕС

Послькие перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября прошлого года. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

На фоне блокады границы на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

В конце ноября дальнобойщики заявляли, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года. Однако 16 января властям Польши удалось договорится с протестующими и подписать с ними соглашение о прекращении блокады погранпереходов на границе с Украиной до 1 марта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024