В Киеве обвинили Варшаву в нарушении соглашения о прекращении блокады

Польская сторона после разблокировки контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе принимает со стороны Украины на 50-60% меньше грузовиков, чем было задекларировано в меморандуме. Об этом в воскресенье, 21 января, в эфире телеканала «Рада» заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

По его словам, если ситуация не изменится, Киев обратится в компетентные органы.

«Эти пункты принимали 50-60% от пропускной способности. Надеемся, что польские пограничники просто не вошли в ритм еще. Но если ситуация не изменится, будем информировать компетентные органы», — сказал Балин.

Как отмечает «Газета.Ru», представитель украинских перевозчиков уточнил, что КПП «Рава-Русская» за сутки принял лишь 150 грузовиков, что составляет только половину от пропускной способности, черех КПП «Краковец» смогло проехать около 200 машин при допустимых 500, а через «Дорохуск» — 500 при оговоренных 680.

Послькие перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября прошлого года. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

На фоне блокады границы на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

В конце ноября дальнобойщики заявляли, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года. Однако 16 января властям Польши удалось договорится с протестующими и подписать с ними соглашение о прекращении блокады погранпереходов на границе с Украиной до 1 марта.