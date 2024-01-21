Россиянина Сергея Брылина ввели в Зал славы команды НХЛ «Нью-Джерси»

Сергей Брылин введен в Зал славы клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз». Торжественная церемония прошла перед матчем с «Далласом». Россиянин появился на арене вместе с семьей. Уже на красной ковровой дорожке он облачился в традиционный для «дьяволов» красный пиджак, произнес речь и сделал символическое вбрасывание, передает телеканал «Известия».

В составе «Нью-Джерси» Брылин трижды выиграл Кубок Стэнли — в 1995, 2000 и 2003 годах. В НХЛ российский форвард провел 765 матчей и набрал 308 очков, забросил 129 шайб и отдал 179 результативных передач. Без Брылина сложно представить чемпионский «Нью-Джерси». Летом 2022 года россиянин вошел в тренерский штаб клуба. Сейчас Сергей Брылин помогает строить новый успешный «Нью-Джерси».

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