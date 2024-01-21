Губернатор Дрозденко: в порту Усть-Луга загорелся терминал компании «Новатэк»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 21 января сообщил о возгорании терминала компании «Новатэк» в порту Усть-Луга.

«Пострадавших в результате пожара на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, сотрудников терминала эвакуировали. Отмечается, что в Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. К тушению пожара привлечены местные силы и средства МЧС, а также Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы.

Ранее, 20 января, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся автосервис. По данным источника «Известий», в пожаре пострадали два автомобиля, а также сгорели личные вещи. Предварительно, пожар произошел в тот момент, когда в автосервисе сливали топливо.