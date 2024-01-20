В немецком Гамбурге установили похожую на Меркель статую голой женщины
В городе Гамбург на севере Германии была установлена статуя голой женщины, которая имеет сходство с экс-канцлером страны Ангелой Меркель. Об этом в субботу, 20 января, сообщило немецкое издание Bild в своем Telegram-канале.
«Все здесь называют эту фигуру просто Меркель. Кто же еще это может быть?» — поделился один из местных жителей города.
Как указывается в материале, глава местной районной управы Штефани фон Берг хоть и считает данную статую неуважительной, но вынуждена считаться со свободой творчества и ценностями демократии Германии, которые позволяют немецким творцам создавать подобные объекты искусства.
Ранее, 26 декабря, бронзовую статую певицы Шакиры установили в ее родном городе Барранкилья в Колумбии в знак уважения к творчеству. Художник Йино Маркес создал статую высотой 6,4 м, воспроизводящую танцевальное движение певицы из музыкального клипа 2005 года на песню Hips Don't Lie.