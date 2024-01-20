Отмена выставки про Мариуполь в Италии говорит о русофобии в стране еще с начала спецоперации. Об этом 20 января в беседе с «Известиями» заявил президент культурной ассоциации «Россия — Эмилия-Романья», которая занималась организацией выставки, Лука Росси.

Целью выставки было стремление показать итальянцам, что Мариуполь возрождается и продемонстрировать, что русские строят новый город, отметил Росси.

По его словам, украинская военная пропаганда источает русофобию в Италии еще с начала специальной военной операции.

Интерес к конфликту в стране высокий, но главные итальянские СМИ выступают на стороне Украины, подчеркнул Росси.

При этом итальянский народ всегда симпатизировал России. 60% итальянцев в результате недавнего опроса выступили против отправки оружия на Украину. Большинство из них против участия Италии в этом конфликте, подытожил президент культурной ассоциации.

10 января стало известно, что власти итальянского города Модена отзывают зал, снятый для проведения 20 января конференции и выставки, посвященной восстановлению Мариуполя. Мероприятие привлекло внимание как представителей местной украинской общины, так и некоторых видных представителей Демократической партии, которые публично обвинили организаторов в пророссийской пропаганде.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.