Реклама
Прямой эфир
Общество
В Петербурге запустили ретроавтобус «По следам блокадных муз»
Мир
Словакия возобновила сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры
Происшествия
Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на село в Белгородской области
Происшествия
ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи в Горловке
Происшествия
ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе
Общество
Белоусов сообщил о разработке в РФ нового национального проекта по транспорту
Мир
На Украине американские истребители F-16 назвали «хорошей мишенью» для ВС РФ
Происшествия
Украинские боевики обстреляли школу в селе в Курской области
Мир
Захарова высмеяла идею Швейцарии о «мирной конференции» по Украине в 2024 году
Мир
В Италии заявили о русофобии в отношении России
Мир
Владельцы танкеров начали подготовку к перебоям с судоходством в Красном море
Происшествия
Неизвестный напал на тренера ХК «Нефтехимик» в Нижнекамске
Общество
Иностранцев восхитило видео с кормлением тигра с рук женщиной в России
Мир
Посол Барбин раскритиковал планы Дании по блокировке танкеров с нефтью из России
Мир
СМИ сообщили о ракетном обстреле военной базы США в Ираке

В Италии заявили о русофобии в отношении России

В Италии заявили, что пропаганда ВСУ источает русофобию в стране с начала СВО
0
Фото: РИА Новости/Александр Сухов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отмена выставки про Мариуполь в Италии говорит о русофобии в стране еще с начала спецоперации. Об этом 20 января в беседе с «Известиями» заявил президент культурной ассоциации «Россия — Эмилия-Романья», которая занималась организацией выставки, Лука Росси.

Целью выставки было стремление показать итальянцам, что Мариуполь возрождается и продемонстрировать, что русские строят новый город, отметил Росси.

По его словам, украинская военная пропаганда источает русофобию в Италии еще с начала специальной военной операции.

Интерес к конфликту в стране высокий, но главные итальянские СМИ выступают на стороне Украины, подчеркнул Росси.

При этом итальянский народ всегда симпатизировал России. 60% итальянцев в результате недавнего опроса выступили против отправки оружия на Украину. Большинство из них против участия Италии в этом конфликте, подытожил президент культурной ассоциации.

Одна в поле: Украина не способна привлечь новых союзников
Почему «формулу Зеленского» поддерживают только на Западе

10 января стало известно, что власти итальянского города Модена отзывают зал, снятый для проведения 20 января конференции и выставки, посвященной восстановлению Мариуполя. Мероприятие привлекло внимание как представителей местной украинской общины, так и некоторых видных представителей Демократической партии, которые публично обвинили организаторов в пророссийской пропаганде.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024