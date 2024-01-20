Графика Демилитаризация 20.01

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Волонтер сообщила о ране на теле погибшего кота Твикса
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Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на село в Белгородской области
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В Кремле пообещали своевременно сообщить о возможном визите Путина в Турцию
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Жога пообещал передать Путину просьбу молодежи Донбасса о встрече
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На Украине американские истребители F-16 назвали «хорошей мишенью» для ВС РФ
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Актрисе Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию
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Жители ФРГ обвинили правительство Шольца в идеологическом расколе общества
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В Москве пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 10,5 млн рублей

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