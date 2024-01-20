В Москве пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 10,5 млн рублей

Мошенники обманули 73-летнюю жительницу Москвы. В сумме она отдала им 10,5 млн рублей. Об этом 20 января сообщил источник «Известий».

Со злоумышленниками москвичка общалась с октября прошлого года до середины января, когда решила обратиться в правоохранительные органы.

По словам женщины, мошенники звонили ей с разных номеров и представлялись сотрудниками банка. Уведомив пенсионерку о якобы попытке снять с ее счета деньги, злоумышленники смогли убедить москвичку снять все деньги и перевести их на «специальный безопасный счет в Центробанке».

Затем пенсионерка, следуя указаниями лжесотрудников банка, брала кредиты на десятки или сотни тысяч рублей, а после отдавала их мошенникам. Более того, она продала собственную квартиру за 9,5 млн рублей. Общая сумма ущерба составила почти 10,5 млн рублей.

Ранее в январе заслуженный юрист России Иван Соловьев перечислил способы защиты пожилых людей от мошенников. Он посоветовал договориться с пожилыми родственниками о том, что решения о любых финансовых операциях должны приниматься сообща. Юрист также порекомендовал предупредить пожилых родных, что не надо отвечать на звонки с незнакомых номеров.