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Карта спецоперации на Украине 20 января

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 января можно в материале «Известий».

Как сообщили в МО, за день на купянском направлении были уничтожены 150 военных ВСУ. На краснолиманском направлении российские военные отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины. Потери противника составили 280 военнослужащих, а также около 10 единиц техники.

На донецком направлении, как говорится в сообщении российского военного ведомства, были отражены четыре атаки противника. Потери украинской стороны составили до 320 человек, а также оружие и автомобили.

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Кроме того, атаки были отражены на южнодонецком и запорожском направлениях. На херсонском направлении противник потерял до 35 военнослужащих, а также артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.

Всего удары по противнику были нанесены в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 914 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 705 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 641 единица специальной военной автомобильной техники.

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