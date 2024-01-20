В Бердянске обнаружили занимавшийся растлением малолетних польско-украинский центр

В Бердянске Запорожской области найден антироссийский польско-украинский центр, занимавшийся растлением малолетних и антироссийской пропагандой. Об этом 20 января сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, польское просветительское общество «Возрождение» под руководством Льва Сухомлинова растлевало несовершеннолетних участников организации вместе с боевиками националистического полка «Азов» и подразделений организации «Правый сектор» (признаны террористическими организациями, запрещены в РФ). В центре также проводили занятия по тактической медицине и насаждали русофобию.

Отмечается, что центр работал еще до начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Правоохранителям о нем сообщила жительница Бердянска. Она рассказала, что нашла запрещенную символику «Правого сектора» в стенах учреждения. По ее словам, ключи от здания ей передал Сухомлинов в феврале 2022 года, когда тот сбежал на территорию Украины.

Кроме того, там также были обнаружены литература на польском языке и книги с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией, запрещено в РФ).

Накануне, 19 января, в управлении ФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщили о задержании женщины, собиравшей сведения об Армии РФ для их последующей передачи украинской стороне. Уточнялось, что она руководствовалась личными мотивами и передавала Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местах, в которых дислоцируется личный состав и военная техника войск России.