Польско-украинский центр в Бердянске растлил детей и навязывал им русофобию

Польско-украинский центр в Бердянске растлил детей и навязывал им русофобию

2024-01-20T12:45:23+03:00

2024-01-20T12:45:23+03:00

2024-01-20T12:45:23+03:00

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