Хуснуллин заявил о необходимости подготовить программу модернизации ЖКХ

Необходимо подготовить полноценную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом 20 января заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В ходе Дня строительной отрасли и ЖКХ на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве он также отметил, что эта сфера является одной из самых «проблемных» в экономике государства, однако имеет большой потенциал.

По словам Хуснуллина, сейчас в стране износ коммунальных сетей идет большими темпами, чем рост инвестиций в отрасль.

«Задача на ближайший год — подготовить полноценную программу до 2030 года. Есть прямое поручение президента. Пока в целом износ инженерных коммуникаций в стране происходит больше, чем мы вкладываем. Я надеюсь, что за 2024–2025 год мы этот тренд должны переломить в позитивную сторону», — подчеркнул вице-премьер РФ.

Хуснуллин уточнил, что за последние годы правительство России предметно занималось этой проблемой, дополнительные средства для этого удалось найти за счет специальных казначейских и инвестиционных бюджетных кредитов. Он добавил, что программа модернизации ЖКХ является ключевой для Минстроя на ближайшие годы.

В феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что в течение 10 лет в развитие сферы ЖКХ в стране будет инвестировано 4,5 трлн рублей. Он отметил, что правительство знает, насколько это важно для граждан.