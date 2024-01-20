В Москве у криптоинвестора украли $46 тыс. и часы Rolex

В Москве грабители украли у основателя финансовой компании, криптоинвестора $46 тыс. Кроме того, предприниматель лишился дорогих часов Rolex. Об этом сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 20 января. В дверь квартиры предпринимателя постучали двое неизвестных. Мужчина открыл, после чего злоумышленники ворвались в квартиру.

«Они ударили бизнесмена по лицу и, угрожая пистолетом, приказали перевести деньги в виде криптовалюты в размере $46 тыс. Также бандиты украли часы Rolex», — рассказал источник. По факту инцидента проводится проверка, детали произошедшего выясняются.

18 января в Ленинградской области неизвестные ворвались в частный дом, связали хозяина и потребовали ценности. Инцидент произошел в коттеджном поселке «Парквэй» Первомайского сельского поселения Выборгского района. Двое неизвестных в балаклавах, разбив окно на кухне, проникли в дом и избили хозяина, связали его и потребовали деньги и ценности. Мужчина отказал им, тогда злоумышленники решили найти их самостоятельно. Пока бандиты были заняты, мужчина смог освободиться и выбежать через разбитое окно.

У потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы и левого предплечья. Возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ).