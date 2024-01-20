Два британских военных корабля столкнулись на базе в Бахрейне
Два минных тральщика Военно-морских сил (ВМС) Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне. Об этом в пятницу, 19 января, сообщило британское издание UK Defence Journal.
«Корабль HMS Chiddingfold столкнулся с кораблем HMS Bangor <...> На данный момент нет никаких сообщений о пострадавших в результате столкновения», — указывается в материале.
Как отмечает издание, в настоящее время планируется проведение расследования всех обстоятельств случившегося, а также оценка размера ущерба, нанесенного столкнувшимся британским судам.
Ранее, 6 января, сообщалось, что береговая охрана Турции в Эгейском море безопасно отбуксировала идущий под флагом Панамы танкер, который сел на мель во время направления в Россию.