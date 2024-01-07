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В Турции второй раз за сутки отбуксировали следовавший в РФ танкер

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Береговая охрана Турции в Эгейском море 6 января безопасно отбуксировала идущий под флагом Панамы танкер, направлявшийся в Россию. Этот случай стал вторым за день, сообщил «РИА Новости» источник в организации.

«У танкера Elijah длиной в 185 м, следовавшего из Испании в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гёкчеада», — рассказали в турецкой береговой охране.

Данное происшествие никак не сказалось на движении судов.

Первым инцидентом в ночь на 6 января стал выход из строя двигателя у пустого танкера Sundoro. Он следовал из Мальты также в Россию.

Ранее, 23 декабря, сняли с мелководья севший на мель под Анапой во время шторма сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Сухогруз отбуксировали, чтобы впоследствии экипаж смог опробовать работу главного двигателя и другого оборудования.

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