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В итальянской Вероне каскадер на авто въехал в толпу зрителей на мотошоу

AP News: в Вероне на мотошоу каскадер на автомобиле въехал в толпу зрителей
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pasquale Gargano
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В итальянском городе Верона на байк-шоу Motor Bike Expo каскадер, выполняя трюк на автомобиле, не справился с управлением и врезался в ограждение, за которым стояли зрители, госпитализировали девять человек. Об этом 19 января сообщает AP News.

Отмечается, что каскадер вел машину ногами, сидя на крыше авто. Спустя короткое время он потерял управление и въехал в ограждение, где стояли люди, многие из них упали.

Агентство пишет, что девять человек были доставлены в медучреждения с легкими травмами, а находившийся за рулем машины не пострадал.

При этом итальянский телеканал Sky TG24 сообщил, что всего травмы получили 14 человек.

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Док про каскадера вышел спустя 14 лет после трагедии

В июне прошлого года стало известно, что трехлетний мальчик получил травму головы во время шоу каскадеров в Челябинске. Родственники сообщили, что в ребенка отлетела гильза во время очередного трюка. Бабушка пострадавшего отметила, что всё произошло на детском шоу для возрастной категории 0+.

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