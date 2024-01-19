Два человека пострадали в результате выезда автобуса на тротуар в Петербурге
Около станции метро «Ленинский проспект» в Санкт-Петербурге на тротуар выехал рейсовый автобус, в результате пострадали два человека, включая беременную женщину. Об этом 19 января сообщает источник «Известий».
Очевидцы также поделились в Сети видео случившегося. На кадрах видно, что транспорт заехал на тротуар недалеко от пешеходного перехода.
По словам собеседника, пострадавшая на втором месяце беременности отказалась от госпитализации.
Предварительно, автобус занесло на заснеженной дороге, и он выехал на тротуар. В настоящее время на месте работают два автомобиля скорой помощи.
Ранее в этот день автомобиль наехал на остановку с людьми в Москве. В результате пострадали минимум четыре человека. Подробности обстоятельств аварии устанавливаются.