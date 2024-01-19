В JAXA сообщили о проблеме с генерацией солнечной энергии у модуля SLIM
Первый исследовательский модуль Японии SLIM совершил посадку на Луну, связь с ним установлена, однако его солнечные батареи не генерируют электроэнергию. Об этом 19 января сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
«SLIM сейчас работает только от аккумулятора, и мы уделяем приоритетное внимание передаче его данных на землю», — заявил на пресс-конференции глава JAXA Хитоси Кунинака. Трансляция велась на YouTube-канале агентства.
Там отметили, что при посадке на Луну модуль успешно развернул два мини-зонда. При этом уточняется, что проблемы в работе солнечных батарей могут быть из-за того, что они расположены под неправильным углом. Сейчас SLIM работает от встроенного аккумулятора.
В JAXA добавили, что считают миссию удачной. Агентство пообещало предоставить уточненную информацию о состоянии аппарата на следующей неделе.
Посадка на Луну первого японского модуля SLIM состоялась в 00:20 по токийскому времени 20 января (18:20 мск 19 января). Сообщалось, что связь с ним поддерживалась, прилунение осуществилось, однако производились окончательные уточнения данных о том, было ли оно успешным.
Ракета-носитель Н2А с первым японским лунным модулем и американским спутником XRISM стартовала с космодрома Танэгасима 7 сентября 2023 года. Сообщалось, что SLIM должен был достигнуть орбиты Луны спустя 3–4 месяца, а уже через 4–6 месяцев совершить посадку на ее поверхность.
Посадочный модуль SLIM имеет высоту 2,4 м и весит 200 кг. Его основной задачей является исследование кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Также аппарат оборудован специальной камерой для измерения содержания железа и других элементов на поверхности.