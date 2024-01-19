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Первый исследовательский модуль Японии SLIM приземлился на Луну

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Первый исследовательский модуль Японии SLIM совершил посадку на Луну. Трансляция велась на YouTube-канале японского аэрокосмического агентства JAXA.

Аппарат приземлился в 00:20 по токийскому времени 20 января (18:20 мск 19 января), согласно данным телеметрии, уточняет CNN.

В случае успеха миссии Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на Луну. Ранее это сделали СССР, США, КНР и Индия.

Как сообщает Kyodo, у JAXA есть связь с модулем, он приземлился на поверхность спутника Земли. Информация о том, была ли посадка успешной, еще устанавливается.

Посадочный модуль SLIM имеет высоту 2,4 м и весит 200 кг. Его основной задачей является исследование кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Также аппарат оборудован специальной камерой для измерения содержания железа и других элементов на поверхности.

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Ракета-носитель Н2А с первым японским лунным модулем и американским спутником XRISM стартовала с космодрома Танэгасима 7 сентября 2023 года. Сообщалось, что SLIM должен был достигнуть орбиты Луны спустя 3–4 месяца, а уже через 4–6 месяцев совершить посадку на ее поверхность.

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