Axiom Space отправила космических туристов на МКС

Crew Dragon с космическими туристами вышел на орбиту. Запуск ракеты-носителя прошел в рамках третьей миссии Axiom. В состав экипажа вошел первый в истории турецкий астронавт. Стыковка корабля с МКС планируется в субботу. Экипаж пробудет на Международной космической станции две недели. Туристы проведут на борту МКС 30 научных экспериментов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.